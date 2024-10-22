Невролог Корявцева рассказала об упражнениях для защиты от инсульта

Медицинский эксперт Наталья Корявцева рассказала, какая физическая нагрузка помогает снизить риски наступления инсульта. Рекомендациями специалист поделилась в беседе с сайтом aif.ru .

Последние научные исследования на тему инсульта подтвердили, что риски мозговой катастрофы на 20-30% ниже у людей, которые занимаются спортом. При этом речь не об изнурительных тренировках, а лишь о ряде упражнений, разминающих большую часть мышц тела.

«Так, можно начать с ходьбы. Речь идет о получачсовых прогулках быстрым шагом не менее пяти раз в неделю. Также в программу физической нагрузки рекомендуется включить два-три подхода по 10-15 приседаний, по 5-10 отжиманий от стены или стула, а также, по возможности, упражнение "планка"», — рассказала невролог.

А вот упражнения на растяжку желательно делать каждый день. В спортивную жизнь врач также рекомендует включить упражнения, которые дают небольшую одышку.

Однако стоит учитывать индивидуальные особенности здоровья. Лучше подбирать нагрузку со специалистами, врачами и тренером.

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