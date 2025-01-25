Фицо вслед за Трампом собрался закрепить в конституции Словакии только два пола

В эфире программы «Субботние диалоги» на телеканале STVR премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о намерении внести в конституцию страны поправку, которая будет закреплять признание только двух гендеров — мужского и женского.

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о намерении отказаться от либеральной гендерной идеологии в стране, политик из Словакии выразил свою позицию. Он подчеркнул, что правительство Словакии будет следовать примеру США.

«Я пришел с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужской и женский», — уточнил он.

Глава правительства подчеркнул, что установление на законодательном уровне существования только двух гендеров — это возвращение к рациональному подходу, поскольку в государстве не может быть иных категорий, кроме женщин и мужчин.

«У нас не может быть, помимо мужчин и женщин, кого-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», — подчеркнул он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что в стране признаются только два пола — мужской и женский. Также он выразил отказ от «гендерной идеологии». Ранее депутат Милонов назвал причину решения Трампа относительно двух гендеров.