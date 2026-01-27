Физические упражнения названы ключевым способом борьбы с постпраздничной тревогой

Длительные выходные могут стать причиной повышенной тревожности и ухудшения самочувствия, однако справиться с этим состоянием помогают умеренные физические нагрузки. Такие рекомендации озвучил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев в беседе с ТАСС .

Он обратил внимание на то, что во время продолжительных праздников у людей часто нарушается привычный распорядок дня: смещается режим сна, меняется питание, сокращается уровень физической активности. В результате может появляться усталость, снижение тонуса и ощущение внутреннего напряжения. По словам представителя ВОЗ, резкое возвращение к рабочему графику после такого периода нередко воспринимается как дополнительный стресс.

В этой связи Всемирная организация здравоохранения рассматривает физические упражнения как один из основных инструментов восстановления не только физического, но и психологического состояния. Регулярная двигательная активность способствует улучшению сна, повышению общего уровня энергии и снижению стресса. При этом ключевым фактором является не интенсивность тренировок, а их системность и постепенное наращивание нагрузки.

Бердыклычев подчеркнул, что уровень физической активности должен подбираться с учетом индивидуального состояния организма. Возвращение к занятиям после длительного перерыва или начало тренировок с нуля оценивается как положительный шаг, однако чрезмерное усердие может привести к травмам или обострению хронических заболеваний.

Он также отметил, что нагрузка должна быть адаптирована к уровню подготовки человека, а при наличии хронических болезней рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом. В конечном итоге, по мнению эксперта, физическая активность должна органично вписываться в повседневную жизнь и служить укреплению здоровья, а не погоне за модными трендами или быстрыми результатами.

