«Нас травят»: отдыхающие в ужасе сбегают с курорта Буковель

Зимний отдых на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель омрачен всплеском кишечных инфекций. По информации местных СМИ, в социальных сетях и мессенджерах ежедневно появляются десятки тревожных сообщений и видеоотзывов от туристов, столкнувшихся с симптомами ротавирусной инфекции, сообщает aif.ru со ссылкой на «Инсайдер».

Пострадавшие описывают резкое ухудшение состояния, характерное для этого заболевания: высокую температуру, сильную тошноту, рвоту и диарею. Многим отдыхающим, включая детей, потребовалась срочная медицинская помощь. В своих обращениях они отмечают, что были вынуждены вызывать бригады скорой помощи и проходить дорогостоящее лечение с помощью капельниц, чтобы справиться с обезвоживанием и интоксикацией.

Ротавирус, являющийся частой причиной «кишечного гриппа», передается фекально-оральным путем — через загрязненную воду, пищу, грязные руки или поверхности. Быстрое распространение инфекции в условиях курорта, где люди проживают в отелях, питаются в общих ресторанах и пользуются общественными пространствами, вызывает серьезное беспокойство. Ситуация ставит под удар не только здоровье туристов, но и репутацию одного из ключевых туристических центров страны в разгар зимнего сезона.

