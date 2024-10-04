Физик Ожаровский: удар ВСУ по Курской АЭС может привести к повторению Чернобыля

Инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский в беседе с gazetametro.ru предположил, чем может обернуться потенциальный удар ВСУ по Курской Атомной электростанции. Он не исключил, что в этом случае повторится страшный чернобыльский сценарий.

Дрон украинской армии на днях перехватили недалеко от АЭС в Курской области. Попадания удалось не допустить, однако ситуация остается пугающей: не исключают, что ВСУшники могут попробовать еще раз.

Как отметил эксперт Ожаровский, Курская атомка отличается от всех реакторами РБМК-100 чернобыльского типа. Это делает станцию уязвимой к любым внешним угрозам. Вдобавок к этому на реакторах нет защитной оболочки: только поверхностный колпак.

«Конечно, эти реакторы чернобыльского типа прошли модернизацию и буквальное повторение Чернобыля невозможно. Но в случае обстрела на станции не исключается графитовый пожар и выброс огромного количества радиоактивных веществ в окружающую среду с загрязнением территорий на сотни километров, удаленных от реактора», — подчеркнул физик-ядерщик.

Специалист предположил, что атака ВСУ быть направлена на другой объект в Курчатове, а не в АЭС. Это невыгодно с точки зрения безопасности и самой Украине.

Ранее сообщалось, что Гросси указали на доказательства обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.