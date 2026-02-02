Ступинский форсаж: дрифтера могут засудить за зрелищный «автобалет» у ТЦ

Площадка перед торговым центром «М4» в Ступине вновь превратилась в импровизированный трек, о чем информирует REGIONS , ссылаясь на кадры очередного «автобалета», попавшие в социальные сети.

На парковке по адресу Первомайская, 28, водители трех машин увлеченно демонстрировали мастерство управляемого заноса, совершенно забыв о безопасности окружающих. Горожане в местном сообществе во «ВКонтакте» не оценили зрелищности маневров, напомнив, что именно здесь осенью группа молодых людей уже успела отличиться, разгромив скульптуру и нанеся городу ущерб более чем на 700 тысяч рублей.

Авторы публикации справедливо замечают, что «пешеходы, припаркованные автомобили и городская инфраструктура в дрифте не участвуют, но страдать могут первыми». Однако теперь цена таких развлечений резко возросла: если раньше дрифтеры отделывались мелкими штрафами, то сегодня правовая практика кардинально изменилась.

Эксперт по безопасности дорожного движения юрист Юрий Капштык для REGIONS пояснил, что в настоящее время подобное увлечение квалифицируется как опасная манера езды и является незаконным. При этом даже ночные заезды на пустых стоянках не освобождают от ответственности, так как они остаются местами общего пользования. Правоохранительные органы начали активно применять статью 267.1 Уголовного кодекса РФ, карающую за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта.

«До января 2025 года эта норма почти не использовалась, но теперь становится все более востребованной», — добавил юрист.

Современные суды все чаще переходят от административных протоколов к уголовному преследованию лихачей. Таким образом, эффектный визг шин и дым из-под колес сегодня могут стать прямым билетом не в «зал славы» уличных гонщиков, а на судебное разбирательство с перспективой лишения прав и судимости.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД разоблачили лихача по видео с дрифтом из соцсетей.