Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Подмосковье для спортшколы «Динамо-Дмитров»

В Дмитровском округе построят физкультурно-оздоровительный комплекс для спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», работы пройдут в рамках госпрограммы на улице Подъячева. Об этом сообщает Regions.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин посетил спортшколу.

«Новый объект позволит увеличить количество занимающихся в спортшколе на почти тысячу человек», — сказал он.

В ходе его визита директор спортшколы Андрей Савин сообщил, что сейчас в учреждении занимаются более 700 воспитанников в возрасте от трех до 18 лет. За все время работы школы здесь воспитали трех олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, девять заслуженных мастеров спорта России, 18 мастеров спорта международного класса и более 150 мастеров спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.