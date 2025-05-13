Физрук из Подмосковья рассказал, как победил на шоу «Титаны 2»

Учитель физической культуры из Пановской средней школы рассказал gazetametro.ru, как ему удалось победить в федеральном телепроекте «Титаны».

В финале второго сезона шоу на ТНТ победу одержал 31-летний Николай Бобылев, учитель физкультуры из Коломны. Его успех стал настоящей сенсацией, ведь он обошел титулованных соперников, включая олимпийских чемпионов. Бобылев, мастер спорта по строгому подъему на бицепс, доказал, что стремление и упорство могут привести к победе в самых сложных условиях.

На протяжении нескольких месяцев 111 сильнейших атлетов проходили жесткие испытания, и в финал вышли 12 лучших участников. Среди них были двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и первый российский олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов. Однако именно педагог из Подмосковья проявил лучшие качества в финальных испытаниях, таких как «Гребля», «Удержание веса», «Силовая переправа» и «Толкание бревна».

На «Силовой переправе» Бобылев столкнулся с серьезными трудностями, но, преодолев боль, смог одержать победу над соперником Никитой Крюковым. По словам учителя, он планирует потратить приз 10 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в Коломне и поддержку молодежи.

Ранее сообщались подробности о жизни и карьере учителя из Коломны, победившего в ТВ-шоу.