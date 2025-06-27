ФК «Арсенал» расстался с ветераном команды

Тульский «Арсенал» принял решение не продлевать контракт с полузащитником Сергеем Ткачевым, который выступал за команду с 2017 года. Об этом сообщают «Тульские известия».

За девять сезонов 33-летний Сергей Ткачев стал одним из символов клуба, проведя 215 официальных матчей в черно-зеленой форме. Его статистика впечатляет: 31 забитый мяч и 38 результативных передач. В сезоне-2023/2024 он оставался важным игроком ротации, выходя на поле в 22 матчах чемпионата. Однако руководство клуба посчитало, что пришло время для омоложения состава.

По информации источников, несколько клубов ФНЛ уже проявили интерес к опытному полузащитнику. Также рассматривается вариант перехода в команду из ближнего зарубежья. Однако пока неизвестно, куда «занесет» талантливого спортсмена. Сам Ткачев ситуацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что в России может появиться второй Овечкин, но в футболе.