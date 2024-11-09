Флаг России на автономерах станет обязательным

Глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о новых изменениях в правилах оформления автомобильных номеров.

В своем Telegram-канале он заявил, что флаг России будет обязательным элементом номерных знаков. По его словам, изменения в ГОСТ будут внесены до конца 2024 года.

«Флаг с рoссийским триколором в правoм нижнем углу автoмобильного знака станет обязательным», — написал Хинштейн.

Депутат отметил, что идею размещать российский триколор на государственных номерах предложил один из подписчиков его канала. Таким образом, данная инициатива была представлена Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Хинштейн подчеркнул важность этого шага для укрепления национальной идентичности и популяризации символики страны на дороге. Ожидается, что нововведение поддержит патриотические инициативы и поможет укрепить гражданские чувства среди автомобилистов.

Ранее в кабмине оценили идею уведомлять водителей о превышении скорости специальным маячком.