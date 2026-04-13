«Бог послал меня туда»: бездомный экс-уголовник спас шестилетнего мальчика, которого мать выбросила из машины ночью

Бездомный мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, спас шестилетнего ребенка, которого родная мать выбросила из машины глубокой ночью. Арнетт Джонсон, последние полгода ночевавший на скамейке, заметил малыша около полуночи, а вокруг ни души. Об этом сообщает New York Post.

Сначала Джонсон огляделся в поисках родителей. Но улица была пуста. Тогда он подошел к ребенку, успокоил и вызвал полицию. Дождался патрульных, не отпуская мальчика. Джонсон позже объяснил, что Бог послал его туда, он должен был сделать то, что он велел.

Полицейский Майк Вега поблагодарил мужчину. Он подтвердил: с потерявшимся ребенком могло случиться что угодно. Позже выяснилось, что мать, 30-летняя Энни Ривера, высадила сына из машины и уехала. Ее арестовали по обвинению в халатности, повлекшей опасность для ребенка. Мальчика передали под опеку Департамента детей и семей Флориды.

