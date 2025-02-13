Flightradar: самолет ВВС США с Александром Винником на борту сел в аэропорту Внуково

Александр Винник, который недавно вернулся из американской тюрьмы, куда он был отправлен отбывать наказание, прибыл в Москву. Об этом рассказал адвокат Винника Аркадий Бух в интервью изданию «Известия».

Также, согласно информации, полученной от сервиса Flightradar, самолет ВВС США, на котором, предположительно, находится Винник, приземлился в московском аэропорту Внуково.

В июле 2017 года Винник был задержан по запросу США. В это время он находился в отпуске в Греции.

ФБР утверждает, что россиянин был одним из руководителей преступной организации, которая с 2010 по 2011 год через биржу BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник отрицает свою вину и утверждает, что лишь консультировал биржу.

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. Это произошло на следующий день после того, как Россия согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на россиянина Александра Винника.

Как уже сообщалось, Александр Винник, гражданин России, который был освобожден из американской тюрьмы, прибыл в Турцию на самолете. Затем его отправили в Россию другим рейсом.