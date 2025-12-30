Flightradar24 засек американский Boeing P-8A Poseidon, пролетевший вблизи Сочи

В понедельник поздно вечером, 29 декабря, американский патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в небе над Черным морем вблизи Сочи. Об этом информирует мониторинговый сервис Flightradar24.

Согласно информации с портала, воздушное судно вылетело из Болгарии, пересекло Черное море, пролетев мимо Крымского полуострова, и направилось в сторону Сочи. Затем оно изменило курс и вернулось обратно.

P-8A Poseidon базируется на гражданском самолете Boeing 737-800ERX и разработан для мониторинга движения судов, а также для обнаружения и нейтрализации подводных лодок.

Ранее сообщалось, что Boeing P-8 Poseidon опасно сблизился с Су-35 ВКС России над Средиземным морем.