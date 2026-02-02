Флирт в зале: ирландский боец и подруга Павла Дурова устроили показательную тренировку

Подруга основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, опубликовала в своих соцсетях серию фотографий с совместной тренировки с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Снимки были сделаны в спортивном зале, на стене которого заметен флаг США, передает Лента.ру.

На опубликованных кадрах Вавилова запечатлена в светлом спортивном костюме, состоящем из топа на тонких бретелях и облегающих легинсов. Ирландский боец предстал в черной обтягивающей одежде для тренировок. На одной из фотографий Макгрегор обнимает спутницу российского IT-предпринимателя. В описании к посту девушка выразила благодарность за возможность провести занятие с «легендой».

Ранее в своих социальных сетях ирландский спортсмен также выкладывал кадры встречи с самим Павлом Дуровым, которого он в ходе общения назвал «братом». Официальных комментариев от представителей Дурова или Макгрегора относительно деталей и контекста тренировочной сессии не поступало.

