ФНС начнет блокировать счета за доходы 2025 года: названы даты

Россиян, не отчитавшихся вовремя о своих доходах за 2025 год, после 20 мая могут ждать серьезные ограничения. Налоговая служба получит право блокировать операции по счетам, и единственный способ снять эти ограничения — сдать декларацию, предупреждают эксперты.

Член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, юрист Оксана Мучараева в беседе с РИА Новости разъяснила последствия несвоевременной сдачи декларации о доходах. По ее словам, налоговые органы могут приостановить операции по счетам граждан начиная с 20 мая 2026 года.

Эксперт уточнила, что такое право возникает у налоговиков через 20 рабочих дней после истечения срока подачи декларации. Крайняя дата представления отчетности — 30 апреля 2026 года. При этом блокировка может действовать в течение трех лет.

Юрист также напомнила, в каких случаях граждане обязаны декларировать доходы самостоятельно. К таким ситуациям относятся: продажа недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока; получение дорогих подарков не от близких родственников; выигрыш в лотерею от 4 тысяч рублей; сдача имущества в аренду; а также доходы из зарубежных источников.

Помимо обычных граждан, сдать декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и некоторые другие категории лиц, добавила Мучараева.

Она обратила внимание, что сроки подачи декларации и уплаты налога различаются. Если отчитаться о доходах необходимо до 30 апреля, то сам налог, указанный в декларации, можно оплатить до 15 июля 2026 года.

При этом юрист подчеркнула, что блокировка счетов — мера временная. Как только налогоплательщик представит декларацию, ограничения будут сняты. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после получения отчетности.

В случае несогласия с решением о приостановлении операций по счетам граждане могут его обжаловать. Сначала это можно сделать в административном порядке, а затем — через суд, резюмировала эксперт.

