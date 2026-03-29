«Не пристало мужчинам»: профессор ВШЭ объяснила, почему слово «кушать» лучше забыть

В русском языке слова «есть» и «кушать» являются синонимами, однако у второго есть стилистические ограничения, которые делают его употребление в повседневной речи нежелательным. Об этом ТАСС рассказала профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

По словам лингвиста, слово «кушать» не употребляется с первым лицом — «я кушаю», «мы кушаем» — и не пристало мужчинам. Причина кроется в том, что это выражение несет оттенок подобострастия и жеманства. Его уместно использовать лишь по отношению к высокопоставленным особам («Его величество кушает») или при приглашении гостей («кушайте, пожалуйста»).

Бергельсон отметила, что писатель Виталий Бианки называл слово «кушать» «сюсюкающим», а Корней Чуковский — «лакейским». Лингвист пояснила, что данное слово указывает на социальную иерархию: его употребление предполагает, что нижестоящий обращается к вышестоящему, подчеркивая дистанцию между собеседниками. При общении с женщинами и детьми иерархическая система вежливости строится в обратном направлении — от вышестоящего к нижестоящему.

В современной коммуникации, ориентированной на горизонтальные и уважительные отношения, подобные конструкции становятся неприемлемыми. Профессор подчеркнула, что ни подобострастие, ни сюсюканье не поощряются современной языковой нормой. Женщины и дети не являются нижестоящими в общении, поэтому использование слова «кушать» в таких контекстах утрачивает актуальность, оставаясь разве что в рамках индивидуальной привычки.

