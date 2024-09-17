ФНС столкнулась с крупным сбоем
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На веб-сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) во вторник, 17 сентября, произошел масштабный технический сбой после массовой рассылки уведомлений о налогах на вклады, сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».
Сбой не повсеместный, он затронул отдельные регионы России. Пользователи жалуются на невозможность доступа к личным кабинетам налогоплательщиков — сайт не загружается.
Предполагается, что это может быть связано с техническими работами, DDoS-атаками либо обновлением оборудования и электронных сервисов.
Ранее сообщалось, что неопознанное воздушное судно дважды пролетело вдоль границы Калининградской области.