ФНС заблокировала счета журналиста-иноагента Андрея Лошака

Налоговая запретила автору американских СМИ на русском языке «Настоящее время»* и «Радио Свобода»* операции по банковским счетам. Уточняется, что они открыты у Лошака в банке «Точка» ФК «Открытие».

У журналиста было открыто ИП. Оно обозначалось как «производство кинофильмов и телевизионных программ». Однако за этот бизнес налогоплательщик просрочил подачу налоговой декларации, либо не подал ее вовсе. Такой вывод сделали, так как в базе ФНС указан код «02».

Сам Лошак еще не комментировал эту информацию. Известно, что он не проживает в РФ.

Ранее сообщалось, что звезд-беглецов со статусом иноагентов загрузят работой после победы России на СВО.

*Физлица и СМИ, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.