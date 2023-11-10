ФОК с бассейном, СПА-зоной и турецкой баней появится в Красногорске

Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проверили ход второй очереди строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который появится в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что площадь нового объекта превысит тысячу квадратных метров. Сейчас строители выполняют устройство инженерных сетей. Завершить все работы планируют в марте следующего года. В трехэтажном ФОКе разместят бассейн, СПА-салон, турецкую баню и буфет. Спорткомплекс будет работать круглый год в две смены. Планируется, что посещаемость составит до 64 человек в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».