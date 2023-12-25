Фон дер Ляйен в Европарламенте оскорбили двумя словами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен целиком и полностью ответственна за разжигание конфликта в Газе, заявила Клэр Дейли, являющаяся депутатом Европарламента от Ирландии.

По словам евродепутата, деятельность главы ЕК привела к размораживанию арабо-израильского конфликта и геноциду мирного палестинского населения в секторе Газа.

«Боже мой, с такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.)... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау Геноцид», — высказалась Дейли, ее цитирует РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».