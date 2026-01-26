Фонарики вместо ламп: в мурманских школах провели необычные занятия из-за блэкаута

В Мурманске, несмотря на чрезвычайную ситуацию, учебный процесс в некоторых школах не остановился. Как сообщают Telegram-каналы, в ряде образовательных учреждений сегодня прошли занятия в полумраке: педагоги и ученики использовали в качестве источников света фонарики и экраны мобильных телефонов, чтобы не сорвать уроки.

По информации, такие импровизированные «занятия в темноте» длились около 30 минут, после чего энергоснабжение было частично восстановлено. Учителям пришлось не только вести предмет, но и успокаивать детей, создавая для них максимально рабочую атмосферу.

Причиной необычной школьной практики стали последствия масштабной аварии в энергосистеме региона. Из-за сложных погодных условий в области обрушились опоры пяти высоковольтных линий электропередачи. Это привело к самому продолжительному блэкауту за последние годы — без света и тепла жители остаются уже четвертый день подряд.

Ситуация привела к дефициту в магазинах: раскуплены все автономные источники света — фонари, свечи и Powerbank. Для поддержки населения в Мурманске и Североморске развернуты специальные пункты, где можно согреться, зарядить необходимые гаджеты и получить горячее питание.

Власти региона оперативно ввели режим ЧС. По последним официальным заявлениям, полное восстановление энергоснабжения планируется завершить до конца текущей недели. Параллельно с аварийно-восстановительными работами правоохранительные органы начали процессуальную проверку. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности, чтобы установить все обстоятельства и возможную вину должностных лиц.

