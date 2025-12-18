Фонд Бабкиной для помощи пожилым артистам закрылся по решению суда

Один из старейших в России благотворительных фондов в сфере искусства прекратил свое существование. Известная певица Надежда Бабкина выступила с инициативой о ликвидации «Фонда поддержки деятелей культуры», который она возглавляла, и Тверской районный суд Москвы удовлетворил ее заявление.

Как сообщили в Telegram-каналах, организация, созданная в 1996 году, в последнее время работала с убытками. По имеющимся данным, общая сумма убытков за несколько лет составила около 68 тыс. руб.. При этом последний раз фонд показывал прибыль в 2021 году, когда его доходы достигли 70 млн руб.

Надежда Бабкина была связана с фондом на протяжении многих лет, сначала в качестве совладелицы, а с 2007 года — в статусе президента. Основными направлениями деятельности организации была финансовая поддержка и предоставление услуг социальных работников для пожилых деятелей культуры, а также помощь молодым артистам.

