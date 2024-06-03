Фонд Клуни опроверг, что собирался устраивать «охоту» на российских журналистов
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Актер Джордж Клуни оправдался за заявления из своего фонда, где ранее сообщили о преследовании журналистов из России. По его словам, девушка из его проекта просто «неверно выразилась». Об этом пишет RT.
Звезда фильма «От заката до рассвета» опроверг заявления из своего фонда Clooney Foundation for Justice, где сотрудница сказала о намерении давить и преследовать российских журналистов. Клуни напомнил, что цели проекта строятся совершенно на других принципах. Представителей СМИ и их работников ни из каких стран не собираются преследовать и таких намерений у фонда не было.
«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов, даже если не согласны с ними», — заявил Клуни.
Отметим, отце Джорда Клуни работал в сфере журналистики, в частности, вел «American Movie Classics» и являлся политиком.
Сам Клуни является не только известным актером, но и активистом. В 2009 был признан Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Актер и его команда широко работают над гуманитарными проблемами, правами граждан и восстановлением справедливости в спорных масштабных инцидентах.
Ранее сообщалось, что Медведев высмеял «посредственного актера» Клуни за идею охоты на российских журналистов.