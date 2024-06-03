Фонд Клуни опроверг, что собирался устраивать «охоту» на российских журналистов

Актер Джордж Клуни оправдался за заявления из своего фонда, где ранее сообщили о преследовании журналистов из России. По его словам, девушка из его проекта просто «неверно выразилась». Об этом пишет RT .

Звезда фильма «От заката до рассвета» опроверг заявления из своего фонда Clooney Foundation for Justice, где сотрудница сказала о намерении давить и преследовать российских журналистов. Клуни напомнил, что цели проекта строятся совершенно на других принципах. Представителей СМИ и их работников ни из каких стран не собираются преследовать и таких намерений у фонда не было.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов, даже если не согласны с ними», — заявил Клуни.

Отметим, отце Джорда Клуни работал в сфере журналистики, в частности, вел «American Movie Classics» и являлся политиком.

Сам Клуни является не только известным актером, но и активистом. В 2009 был признан Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Актер и его команда широко работают над гуманитарными проблемами, правами граждан и восстановлением справедливости в спорных масштабных инцидентах.

Ранее сообщалось, что Медведев высмеял «посредственного актера» Клуни за идею охоты на российских журналистов.