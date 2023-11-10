Фонд президентских грантов отобрал лучшие поддержанные и реализованные проекты прошлого года

Для начала стоит напомнить, что из себя представляет Фонд президентских грантов.

Это, между прочим, российская некоммерческая организация, которая действует уже несколько лет, начиная с апреля 2017-го года. Она является единым оператором грантов Президента Российской Федерации. А они, в свою очередь, даются на развитие гражданского общества.

Стало известно, что Фонд президентских грантов определил лучшие проекты за прошедший 2022-й год. Как пишет ТАСС, всего их было реализовано порядка четырех тысяч. Однако, среди них номинировали на ТОП-100 лишь 933. К слову, соответствующей информацией поделился сам глава Фонда – Илья Чукалин.

По его словам, оценивание проводилось по трем критериям. Таким образом, проект должен был обладать реальным социальным эффектом, быть качественно реализованным, а также способным к масштабированию.

Ранее мы уже писали о том, что юные ямальцы готовятся к участию во всероссийском конкурсе «Большая перемена».