Фонд защиты животных требует признать перекармливание питомцев жестокостью

По словам эксперта, многие владельцы, особенно пожилые, игнорируют рекомендации ветеринаров, ошибочно считая лишний вес признаком здоровья. Клафтон объяснила, что ожирение приводит к тяжелейшим последствиям: внутренние органы покрываются жиром, развиваются эндокринные нарушения и суставные патологии. Для некоторых пород собак и кошек избыточный вес особенно опасен, так как затрудняет охлаждение тела в жару, что может спровоцировать быстрый летальный исход. Несмотря на предупреждения врачей, владельцы часто продолжают перекармливать питомцев.

В связи с этим Клафтон призвала законодательно приравнять систематическое перекармливание к жестокому обращению. Она также отметила, что существующие нормы защиты животных требуют доработки, приведя примеры случаев жестокости, оставшихся без наказания из-за отсутствия серьезных видимых повреждений после избиения. В настоящее время за жестокое обращение с животными предусмотрены серьезные санкции: штрафы до 80 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до года, арест до полугода, либо лишение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что Московская область увеличила производство кормов для домашних животных.