Проснувшиеся из-за теплой зимы клещи атакуют квартиры жителей Подмосковья

Покупка живой новогодней елки в конце 2025 года может обернуться неприятным сюрпризом, пишет телеграм-канал Baza. Из-за аномально теплой зимы в центральных регионах России активизировались так называемые «елочные» клещи, которых можно случайно занести в квартиру вместе с деревом.

По информации источника, в регионах с плюсовой и нулевой температурой фиксируется фаза активности хвойных клещей. Насекомые, которые в морозы впадают в спячку, при оттепели выползают из-под снега и мха и начинают паразитировать на деревьях.

О появлении в новогодней ели неприятного сюрприза уже рассказали жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что паразиты «оттаивают» в прогретой квартире, а затем расползаются. Эти насекомые представляют опасность для человека, так как их укус может привести к заражению серьезными заболеваниями, включая клещевой энцефалит, боррелиоз и анаплазмоз.

Внешне опасных паразитов часто путают с безобидными жуками-короедами из-за схожего коричневого цвета. Клещи прячутся преимущественно в трещинах ствола и у основания иголок.

Чтобы обезопасить себя и свою семью, нужно после покупки елки оставить ее «отогреваться» в изолированном помещении (например, на застекленном балконе) на 12-24 часа. Перед тем как занести дерево в дом, нужно также интенсивно отряхнуть его на улице, чтобы стряхнуть возможных паразитов.

