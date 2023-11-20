Forbes: Россия научилась успешно бороться с высокоточными снарядами США системой «Поле-21»

В статье для журнала Forbes он пояснил, что находящиеся на боевом дежурстве российские системы РЭБ «Поле-21» не позволяют M982 Excalibur поражать цели, сбиваются с курса и падают вдалеке от намеченных целей.

«Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21 глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель», — отметил Миттал.

В продолжение темы эксперт добавил, Армия России превосходит ВСУ технологически на всех уровнях. Все это не только приводит к тотальному уничтожению подавляющего количества украинских боевых дронов, но и эффективно способствует беспрепятственному использованию российских БПЛА на украинской территории. В частности, барражирующим боеприпасам «Ланцет».

«Русские добились успеха. Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», — заключил Миттал.

Ранее сообщалось, что средства РЭБ россиян глушат и вынуждают украинские дроны и ракеты разбиваться, нет долетая до целей.