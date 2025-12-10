Forbes: Пассажир самолета Трампа толкнул его дверью уборной и побоялся выйти

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал вынужденную паузу во время пресс-конференции на борту своего самолета из-за инцидента, связанного с дверью туалета. Как сообщает Forbes, один из пассажиров, пытавшийся покинуть туалет, случайно задел Трампа дверью в плечо.

Во время полета в Пенсильванию президент США воспользовался возможностью для встречи с журналистами прямо на борту самолета. Он устроился в проходе и начал общение с представителями прессы. В этот момент дверь туалетной кабинки тихонько приоткрылась и протаранила правое плечо американского лидера.

Президент, повернувшись, с удивлением поздоровался. Пассажир, услышав знакомый голос, решил остаться в туалетной кабинке и аккуратно закрыл за собой дверь.

После произошедшего президент продолжил беседу с представителями прессы. Однако вскоре разговор был приостановлен из-за турбулентности. Трамп попросил всех репортеров немедленно вернуться на свои места и направился в свое место.