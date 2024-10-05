Ford предлагает владельцам Toyota денежные премии для покупки Bronco

Компания Ford инициировала активную рекламную кампанию, направленную на владельцев автомобилей Toyota, предлагая им сумму в $2000 (190 тыс. рублей) за переход на новую модель Bronco, сообщил портал «32cars.ru».

Эта акция, известная как Toyota Competitive Conquest Bonus Cash, начала действовать в начале октября и продлится до 2 января.

Примечательно, что предложение распространяется на все модели Toyota, выпущенные после 1995 года. Владельцы и арендаторы могут обменять свою старую Toyota и получить деньги просто за приобретение или аренду любого Bronco, кроме версии Raptor.

Однако акция ограничена по географии. Участие в ней принимают только жители крупных городов, таких как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Финикс, Атланта и Орландо.

Ранее сообщалось, что стало известно, как значительно снизить расходы на покупку автомобиля за границей.