Форум «Другой Университет» продолжается: мастерскую тактических изделий организовали в школе Серпухова

Ребят познакомили с волонтерскими организациями, которые оказывают поддержку военнослужащим в зоне СВО.

Школьники освоили навыки приготовления супов и каш быстрого приготовления. Ребятам показали, как изготавливают окопные свечи и сухой душ. Учащиеся вложили душу в создание талисманов, тактических браслетов и написание писем участникам спецоперации.

В рамках форума школьники также создавали собственные проекты. Подростки поиграли в игру «Матрица», которая ориентирована на развитие коммуникативных навыков. Проведенное время сплотило ребят.

Форум «Другой Университет» продолжается. В субботу, 11 октября, в торжественной обстановке состоится его закрытие. С 24 по 26 октября аналогичное мероприятие проведут для студентов. Проект призван привлекать талантливую молодежь к общественной и политической работе в городе, регионе и стране. Его проводят молодогвардейцы вместе с «Единой Россией».

