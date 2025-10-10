Жители Серпухова стали участниками Первого Всероссийского агродиктанта

Участникам предоставили 45 минут для ответа на самые разные профильные вопросы. Специалисты показали знания в области истории развития АПК в России. Тесты содержали вопросы об определениях сельскохозяйственных животных и классификациях методов борьбы с вредителями.

Одним из участников тестирования стал военнослужащий СВО Александр Шишкин. Гостей приветствовали заместитель главы Серпухова Мария Барышева и депутат окружного Совета Юлия Громова. Они поблагодарили сотрудников сельскохозяйственной сферы за самоотдачу в работе, за поиск инновационных решений, за высокие показатели.

«Мне очень приятно, что столько людей изъявили желание не просто проверить свои знания, а в какой-то мере, обновить свою базу. Спасибо за то, что работаете на земле, производите экологически чистые продукты. Спасибо за ваши высокие показатели. В этом году АО "Дашковка" в Серпухове собрало 51 центнер зерна с гектара. Этот результат можно приравнять к Краснодарскому краю», — отметила Мария Александровна.

