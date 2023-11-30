Форум «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра» проходит в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Доме Правительства Московской области открылся II Междисциплинарный форум по детской реабилитации: «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра», в рамках которого профессионалы обменяются опытом и разработают меры совершенствования комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в областном Минздраве.
Участниками мероприятия станут более 300 врачей, педагогов и социальных работников Подмосковья и других регионов России.
«Я уверена, что форум поможет нам внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие ранней помощи и реабилитации в регионе», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
В рамках форума пройдут тренинги, мастер-классы и лекции, пройдет выставка уникального оборудования, которое используют в перинатальных центрах и стационарах региона.
«Важно отметить, что реабилитация детей — это совместная работа специалистов разных сфер: медицины, образования, социальной сферы и многих других. Именно поэтому форум проводится как междисциплинарное мероприятие», — сказала директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Мероприятие организовали областное Правительство, Минздрав Подмосковья, НИКИ детства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.