В Доме Правительства Московской области открылся II Междисциплинарный форум по детской реабилитации: «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра», в рамках которого профессионалы обменяются опытом и разработают меры совершенствования комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в областном Минздраве.