Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес» проведут в Московской области

В следующую пятницу на территории усадьбы «Знаменское-Губайлово» состоится форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес», организаторами выступают областной центр «Мой бизнес» и НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие направлено на улучшение условий для развития бизнеса самозанятых граждан, запуск новых проектов, информирование о мерах поддержки предпринимателей и не только. В качестве спикеров выступят исполнительный директор Сбера Наталья Хруленко, гендиректор маркетингового агентства «Ван Лов» Сергей Теймуров, тренер по ораторскому мастерству и коммуникациям Димитрий Чумак и другие. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно здесь. Отметим, что мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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