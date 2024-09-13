Форум «Цифровая транспортация» пройдет в Москве

В Москве 23–24 сентября пройдет II Международный форум «Цифровая транспортация», участники которого обсудят внедрение искусственного интеллекта на транспорте. Об этом сообщили организаторы форума.

На мероприятии объединятся российские заказчики, исполнители и представители государства, которые реализуют деятельность в области цифровизации транспорта и логистики. Его организует ассоциация «Цифровой транспорт и логистика».

«Заявления о необходимости обеспечения цифрового суверенитета России звучат регулярно. Применимо к транспорту и логистике это заключается, в первую очередь, в разработке и использовании собственных независимых технологий, центральное место среди которых занимает применение искусственного интеллекта. Россия к 2024 году накопила существенный опыт в этом направлении», — заявила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Так, по ее словам, в стране тестируют беспилотный транспорт, в том числе, грузовой. При этом она отметила, что нейросеть имеет более широкие возможности. Однако по состоянию на конец 2023 года только 28,8% компаний транспортной отрасли использовали технологии на базе ИИ. В рамках форума пройдут панельные дискуссии посвященные импортозамещению, электронному документообороту, развитию беспилотного транспорта, разработке цифровых платформ и отечественных сервисов для пассажирских и грузовых перевозок, а также экономике данных. Кроме того, проведут демо-день Индустриальных центров компетенций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.