Фото еды не работает: врач раскрыла, как считать калории, не сойти с ума и похудеть до лета

В борьбе за стройность главным оружием был и остается подсчет калорий, но процесс этот настолько муторный, что многие сдаются уже через неделю. Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с KP.RU рассказала, как облегчить себе жизнь и все-таки влезть в купальник к лету без лишних страданий.

Любая диета — будь то низкоуглеводка или интервальное голодание — работает только при одном условии: организм должен получать меньше энергии, чем тратит. Но вести пищевой дневник, взвешивать каждый огурец и записывать каждый грамм гречки способны лишь настоящие герои. Обычные люди ленятся, пропускают пару дней, а потом машут рукой и отправляются за пиццей.

Современные технологии предлагают помощь: приложения, определяющие калории по фото, выглядят как панацея. Щелкнул тарелку — и готово. Но нутрициолог предупреждает: алгоритмы не видят масла, в котором жарилась котлета, и не могут определить точный вес ингредиентов. Погрешность достигает 20–30%, а это значит, что вместо дефицита калорий человек получает незаметный перебор и удивляется, почему вес стоит на месте.

Удобнее работать со штрихкодами: навел камеру на упаковку — приложение само нашло продукт. Правда, если вы купили сосиски малоизвестной марки, их может не оказаться в базе. Тогда придется либо искать аналог с такой же калорийностью, либо вбивать данные вручную. Голосовой ввод тоже существует, но часто прячется за платной подпиской.

Самый надежный способ для ленивых — шаблоны. Если каждое утро вы едите два яйца с хлебом и овощами, посчитайте калорийность этого завтрака один раз и сохраните как шаблон. То же самое с обедом и ужином. Со временем можно составить меню из нескольких вариантов и чередовать их — и удобно, и переедать не тянет.

Для тех, кто не готов заморачиваться даже с шаблонами, придумали метод ладони. Порция белка должна быть размером с ладонь, углеводов — с кулак, жиров — с большой палец, а овощей — целых два кулака. Система персонализированная: у кого рука больше, тот и съест больше. Главное — чтобы продукты были без промышленной переработки.

Отдельная боль худеющих — перекусы. Печенька к кофе кажется мелочью, но три конфетки за день могут добавить 300 лишних калорий. Эксперт советует зафиксировать основные приемы пищи и не прыгать вокруг них с перекусами. Если же терпеть невозможно, подойдут диетическая кола, горсть замороженных ягод или огурец — калорий почти ноль, а иллюзия сытости появится.

И главное — не забывать про воду. Жажда часто маскируется под голод, а стакан воды растягивает желудок и на 15–30 минут притупляет желание наброситься на еду. Так что прежде чем идти за бутербродом, стоит выпить воды и подождать — возможно, отпустит.

