Фото экс-кандидата в президенты РФ Джабраилова оказалось в файлах Эпштейна

Российский бизнесмен и бывший кандидат в президенты РФ Умар Джабраилов оказался в архивных материалах, связанных с американским экономистом Джеффри Эпштейном, пишет телеграм-канал Baza.

В декабре Министерство юстиции США опубликовало новый пакет материалов расследования по делу о секс-торговле.

Среди тысяч страниц документов и фотографий нашелся снимок, на котором, предположительно, изображен российский предприниматель и экс-кандидат в президенты РФ Умар Джабраилов. На фото запечатлен полуобнаженный мужчина, внешне похожий на бизнесмена.

Сам Джабраилов в комментарии телеграм-каналу признал, что он действительно может быть изображен на фото, которая могла быть сделана еще в 1990 году, возможно, во время занятий каратэ.

При этом бизнесмен заявил, что не знает, каким образом этот снимок попал в архив Эпштейна. Джабраилов подтвердил, что был знаком с американским финансистом, но не поддерживал с ним дружеских или близких отношений.

Для Джабраилова это не первый публичный скандал. В 2017 году он оказался в новостях после инцидента в московском отеле Four Seasons, где устроил стрельбу из-за недовольства сервисом.

В 2000 году бизнесмен баллотировался на пост президента России, набрав около 0,1% голосов.

Вместе с фотографией Джабраилова в опубликованных документах фигурируют снимки и других известных личностей, включая экс-президента США Билла Клинтона, певца Майкла Джексона, музыканта Мика Джаггера и певицу Дайану Росс.

Эпштейн, которого обвинили в создании целой сети по эксплуатации несовершеннолетних, был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году при загадочных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что среди улик против Джеффри Эпштейна нашли русскую колыбельную «баю-баюшки-баю».