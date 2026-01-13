Фотоаппарат против «трупа»: замерзающий Прилучный напугал жителей Одинцова

Бдительность жителей многоэтажки в Одинцове была подвергнута неожиданному испытанию, сообщает REGIONS . Объектом пристального внимания соседей стал балкон в доме напротив, где неподвижно с утра до вечера сидел человек.

В холодный зимний день картина на балконе вызвала закономерную тревогу, и жильцы собрали целый совет, чтобы решить, не требуется ли помощь правоохранительных органов и медиков. Решением, предотвратившим ложный вызов экстренных служб, стало использование фотоаппарата с телеобъективом. При ближайшем рассмотрении «замерзший сосед» оказался реалистичной картонной фигурой актера Павла Прилучного, оставленной на балконе. Жильцы выдохнули, а заодно и посмеялись.

«Мы уже хотели вызывать полицию», — рассказал REGIONS местный житель Роман.

Случай в Одинцове завершился благополучно и с юмором, став локальной легендой. Однако он заставляет задуматься о тонкой грани между личным выражением и социальной ответственностью в условиях плотной городской застройки, где жизнь каждого так или иначе оказывается на виду.

