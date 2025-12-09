«Побег» стал хитом сети: в подмосковном городе «Санту-альпиниста» перепутали с любовником

Жители Краснознаменска стали свидетелями необычного предновогоднего зрелища, которое ночью легко можно принять за криминальную хронику или личную драму. На балконе одной из многоэтажек появилось украшение, выделяющееся на фоне стандартных гирлянд и мишуры — фигура Санта-Клауса, карабкающегося по веревочной лестнице. Как пишет REGIONS , украшение быстро стало мемом и поводом для шуточных версий.

Фотографии «Санты-альпиниста», опубликованные в соцсетях, мгновенно вызвали волну обсуждений и шуток. Подписчики предположили, что рождественский гость явился проверить законность остекления балкона или просто напоминает промышленного альпиниста, задержавшегося на работе до праздников. Впрочем, многие сошлись во мнении, что это «любовник» под новогодним прикрытием.

Эффект реалистичности создается за счет конструкции: популярные сегодня на маркетплейсах надувные фигуры высотой до 90 сантиметров под порывами ветра оживают, шевелятся и в полумраке действительно могут сойти за человека. Эта креативная, хоть и двусмысленная, инсталляция — часть общероссийского тренда на экстремальные поздравления.

В 2022 году жители Рязани и Новосибирска уже заказывали услугу «живого» Деда Мороза, которого профессиональные каскадеры спускали на тросах с крыши прямо к окнам квартир. По этой причине и надувные инсталляции можно принять за реального человека.

