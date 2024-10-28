Fox News: в США мужчина угостил коллег домашней едой и случайно отравил 46 из них

Массовое пищевое отравление в Мэриленде произошло после того, как сотрудник компании угостил других приготовленным блюдом. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на иностранное издание.

Мужчина угостил своих коллег приготовленным на выходных деликатесом из морепродуктов, после чего 46 сотрудникам потребовалось госпитализация.

Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, медики делают все возможное для их выздоровления. Компания, поставляющая морепродукты, сообщает, что она не получила жалоб на качество своей продукции от других потребителей. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины пищевого отравления и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее иммунолог Крючков перечислил возможные причины отравления зефиром в России.