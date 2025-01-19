FPV-дрон «Князь Вандал» в 2025 году может полностью стать российским

В 2025 году специалисты из России будут заниматься разработкой и производством компонентов для FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», который работает на основе оптоволокна. Об этом сообщил Алексей Чадаев, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник».

По его информации, ключевой целью НПЦ «Ушкуйник» в 2025 году станет сосредоточение производства компонентов и достижение полной независимости от импорта.

«Ведется работа над тем, чтобы сделать дрон „Князь Вандал Новгородский“ полностью состоящим из отечественных комплектующих», — цитирует Чадаева ТАСС.

В ходе беседы с представителями СМИ Чадаев сообщил о намерении НПЦ организовать производство дронов в нескольких локациях. Это позволит обеспечить гибкость в вопросах поставки комплектующих.

Ранее стало известно, что FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» нанес значительный ущерб военной технике НАТО на сумму около 300 миллионов долларов в зоне проведения специальной военной операции.