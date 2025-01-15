Никитин: новгородский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО более чем на $300 млн

Боевой беспилотный летательный аппарат «Князь Вандал», созданный в новгородском центре «Ушкуйник», нанес ущерб технике НАТО на сумму более 300 миллионов долларов, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем ежегодном обращении.

Он сообщил, что специалисты из Новгорода смогли в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство «Князя Вандала» — на данный момент это самый успешный боевой дрон.

«Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их, в том числе, новгородцы новгородским оружием», — отметил Никитин.

Беспилотный летательный аппарат «Князь Вандал» с волоконно-оптической системой связи и управления — это инновационная разработка научно-производственного центра «Ушкуйник» из Великого Новгорода. Она основана на передовой технологии связи и управления, которая не поддаётся воздействию средств радиоэлектронной борьбы. С августа 2024 года «Князь Вандал» уже успешно применяется на передовой.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-34 впервые использовал комплекс «Кинжал» в зоне СВО.