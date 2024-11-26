Франция отправила на Украину 2,3 тыс подготовленных для фронта боевиков «Анны Киевской»

Инструкторы во Франции отчитались об окончании боевой подготовки 2,3 тысячи украинских военных, заявил на пресс-конференции в понедельник, 25 ноября, глава французского МИД Себастьян Лекорню.

По словам министра, все указанные украинцы из сформированной бригады «Анна Киевская» в самое ближайшее время будут переправлены на родину и смогут приступить к участию в боевых действиях.

«Бригада „Анна Киевская“ покинула (Францию), чтобы присоединиться к украинскому театру [боевых действий]», — сказал Лекорню, его цитирует AFP.

Также Лекорню сообщил, что Париж готовит для отправки Киеву очередную партию военной помощи. В новом пакете, как пояснил глава МИД Франции, будут профинансированные за счет доходов от замороженных российских активов ракеты.

«Большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов», — заключил дипломат.

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