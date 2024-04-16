Франция решила пригласить российских представителей на юбилей высадки союзников в Нормандии

В июне этого года состоится празднование 80-летия высадки союзников по антигитлеровской коалиции на территории Нормандии. Россию планируют пригласить на это мероприятие. Такое сообщение сделало радио Europe 1.

Журналисты сообщили, что им стало известно о намерении французских властей отправить приглашение в РФ. Они указали, что без российской делегации будет очень трудно обойтись на данном юбилее.

«Несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны», - сообщили они.

Если Москва согласится принять это приглашение, то она будет участвовать в торжественном праздновании 80-й годовщины высадки. Ожидается, что данное приглашение будет делать президент Эммануэль Макрон.

Ранее французский лидер заявил, что если он и решит отправить своих военных на Украину, то ему не понадобится помощь ни со стороны НАТО, ни от Соединенных Штатов. Они самостоятельно справятся с возложенными на них задачами.