Французская газета Figaro назвала визит Путина в две крупнейшие нефтяные монархии – ОАЭ и Саудовскую Аравию, триумфальным возвращением России на мировую арену. Подробности сообщает РИА Новости .

Автор публикации Рено Жирар отметил, что роскошный прием, который страны оказали российскому лидеру, поразил западные власти. Владимир Путин прилетел в Саудовскую Аравию и ОАЭ в сопровождении четырех российских истребителей Су-35С. Арабские истребители также поднялись в воздух, чтобы встретить гостя и окрасить небо в цвета российского флага.

Таким образом давление Америки и Европы не принесло своих плодов. По мнению Жирара, российский президент просто дождался подходящего момента, что триумфально вернуться на мировую арену. Сейчас, когда страны Востока возмущены поддержкой Израиля со стороны Америки, позиция и политика России особенно близки восточному миру.