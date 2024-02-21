Французские фермеры вылили навоз в городах перед выставкой

В ближайшие дни, а точнее в субботу, 24 февраля, в Париже открывается Салон сельского хозяйства. Фермеры же продолжают протестовать, пишет РИА Новости в среду, 21 февраля, ссылаясь на данные СМИ. Они недовольны мерами поддержки от правительства.

Протестные акции фермеров проходят по всей стране. Так, в департаменте Верхняя Гаронна они вывалили навоз на территориях торговых центров и на подъездах к ним. При этом, протестующие говорят и о том, что готовы ужесточать акции, если власть не будет реагировать на ситуацию.

В других городах навоз оказывался то на зданиях страховых компаний, то на центральных площадях и у налоговых центров. Вываливались и другие отходы вместе с сеном около городских префектур. Известно, что в ходе протестов была блокирована трасса между Бордо и Тулузой, а на КПП фермеры разбросали покрышки с сеном.