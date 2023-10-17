Французский депутат уверен, что западные санкции против России озлобили Восток
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Французский евродепутат Тьерри Мариани уверен, что западные санкции не смогли ослабить Россию, но вызвали недовольство на Востоке. Подробности сообщает РИА Новости.
Политик вспомнил первые месяцы после начала конфликта на Украине, когда французские власти и чиновники Евросоюза громко заявляли, что поставят Россию на колени с помощью давления санкций. Однако он заметил, что в результате пострадали жители Франции, получившие стремительный рост цен на электроэнергию и инфляцию.
Мариани также обратил внимание, что, продолжая вводить новые санкции, Европа добилась недовольства со стороны Африки, Азии и Южной Америки. Таким образом, по мнению политика, борьба с Россией привела к увеличению списка противников Европы и вызвала опасение у оставшихся союзников.