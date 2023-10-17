Французский евродепутат Тьерри Мариани уверен, что западные санкции не смогли ослабить Россию, но вызвали недовольство на Востоке. Подробности сообщает РИА Новости .

Политик вспомнил первые месяцы после начала конфликта на Украине, когда французские власти и чиновники Евросоюза громко заявляли, что поставят Россию на колени с помощью давления санкций. Однако он заметил, что в результате пострадали жители Франции, получившие стремительный рост цен на электроэнергию и инфляцию.

Мариани также обратил внимание, что, продолжая вводить новые санкции, Европа добилась недовольства со стороны Африки, Азии и Южной Америки. Таким образом, по мнению политика, борьба с Россией привела к увеличению списка противников Европы и вызвала опасение у оставшихся союзников.