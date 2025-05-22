Французский фермер нашел на своем участке золото на 320 млрд рублей

Во Франции фермер обнаружил на принадлежащем ему земельном участке золотые самородки. Предварительно, залежи золота в этом месте оценили в 150 тонн металла, что оценивается в 320 млрд руб. Об этом сообщило издание Mirror.

Удача улыбнулась французу Мишелю Дюпону, когда он прогуливался по участку принадлежащей ему земли. Он увидел в ручье блеск какого-то металла и выловил оттуда несколько золотых самородков. Эта находка всколыхнула всю Францию, поскольку, по мнению экспертов, она стала самой значительной за все время. Специалисты оценивают возможные запасы золота в этом месте в 150 тонн. Их стоимость доходит до £3 млрд, то есть порядка 320 млрд руб.

Сам Дюпон в том случае, если решит разрабатывать недра, будет вынужден провести техническую и экологическую экспертизу, а также получить разрешение от властей. Уже появился спрос на участки земли, находящиеся рядом. Люди хотят их выкупить в ожидании обнаружить золото.

Ранее сообщалось, что у экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева нашли десять элитных вилл в Испании. Ему также, вероятно, принадлежит целый гостиничный комплекс на берегу Средиземного моря на испанской территории. Сам Хорошавцев решением российского суда заочно арестован по обвинению в мошенничестве.