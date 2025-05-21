У экс-сенатора Хорошавцева нашли десять элитных вилл в Испании

Сбежавший из России бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев может быть владельцем целого гостиничного комплекса «Вилла Марина» на берегу Средиземного моря в Испании. Об этом стало известно изданию «Известия».

Отмечается, что гостиничный комплекс состоит из десяти элитных вилл с приватными садами, бассейнами и видом на море. Источники отмечают, что гостиница Хорошавцева рассчитана на состоятельных русскоязычных туристов. Стоимость комплекса оценивается более чем в €60 млн евро, а заплатить за сутки в одной из вилл придется от 100 тыс. руб.

Сам Хорошавцев в мае 2025 года решением Тверского суда Москвы заочно арестован по обвинению по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Экс-политик также объявлен в розыск.

Ранее Хорошавцев являлся руководителем компании «Белкамнефть», входил в Совет Федерации и занимал руководящие должности в АФК «Система» и «Башнефти».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов станет сенатором от Архангельской области.