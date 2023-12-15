Французский генерал предсказал тяжелую зиму для ВСУ

По его словам, сейчас инициатива на фронте полностью находится в руках России, пока Украина тратит огромные силы на оборону. Пеллистранди также отметил, что после провала контрнаступления украинским войскам остается только пытаться удержать линию фронта, но после зимы шансов на повторную попытку провести атаку у Украины уже не будет.

Генерал отметил, что в этот период США и Европа все еще не могут решить, продолжать ли оказывать Украине военную помощь. При этом, по его словам, Россия своей уверенностью в скорой победе и завершении конфликта на своих условиях заставляет Запад сомневаться.