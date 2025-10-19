По словам начальника штаба Сухопутных сил Франции генерала Пьера Шилля, передача американских ракет Tomahawk украинским военным не привела бы к изменению соотношения сил в ходе конфликта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Французский военачальник подчеркнул, что Tomahawk могут стать значительным преимуществом, но они представляют собой инструмент, который способен изменить ситуацию.

Шилль подчеркнул, что ключевое преимущество Киева в конфликте заключается в поддержке Соединенных Штатов Америки. Однако, когда дело доходит до практической реализации этой поддержки, американцы проявляют нерешительность.

«Она есть, но когда дело доходит до демонстрации поддержки в ситуации вроде "Дайте мне Tomahawk", они [украинцы] получают лишь невнятный ответ», — заключил генерал.

